Sokak ortasında genç kadının eteğini tutup saldırmıştı karar verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Üniversite öğrencisi genç kadının, eteğini tutup saldıran, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.D. serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi genç kadının, eteğini tutup saldıran, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi.

V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup saldırınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu.
Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı.


V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını iddia etti. Olay ise bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

