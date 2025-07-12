Sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı: 2 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Cahi Mahallesi 93243’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokak üzerinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı.

konyada-silahli-saldiri-2-oldu-812468-240581.jpg

Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Fenerbahçe ile mahkeme aşamasına gelmişti! Allan Saint-Maximin geri dönüyor: Kimse anlam veremedi
Fenerbahçe ile mahkeme aşamasına gelmişti! Allan Saint-Maximin geri dönüyor: Kimse anlam veremedi
Fransız medyasından çarpıcı 'Suriye' ve ' İsrail' iddiası!
Fransız medyasından çarpıcı 'Suriye' ve ' İsrail' iddiası!
Kemal Kılıçdaroğlu 2 önemli ismi ziyaret edecek
Kemal Kılıçdaroğlu 2 önemli ismi ziyaret edecek
Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a "faili meçhuller-beyaz toroslar" tepkisi!
Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a "faili meçhuller-beyaz toroslar" tepkisi!