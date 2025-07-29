Sokak ortasında hem dayısına hem kendine sıktı!

Olay, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Ş.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla dayısı olan İ.K.'ye ateş etti. Saldırı sonrası İ.K., sırt kısmandan yaralandı. Dayısını vuran şahıs, aynı tabancayla kısa süre sonra sokak ortasında kafasına sıkarak intihar etmek istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından dayı ve yeğen hastaneye sevk edildi. Olayda yaralanan 2 şahsın da durumunun ağır olduğu öğrenilirken İ.K.'nin kafasına ateş ederek intihar etmek istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.