Sokak ortasında husumetlilerine kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 kişi, sokak ortasında husumetlileri tarafından vurulmaları neticesinde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sokak ortasında husumetlilerine kurşun yağdırdı

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında bir şahıs, tabancayla akraba olan İdris E. ve Baran E.’ye ateş etti. Kurşunlar, 2 şahsın bacaklarına ve yol üzerindeki bir marketin camına isabet etti. Yaralılar acı içinde yere yığılırken, tabancayı ateşleyen şahıs ve beraberindekiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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