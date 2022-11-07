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Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta sokak ortasında darp edilip silahla vurulan şahsın ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:48
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Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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Olay, Uşak merkeze bağlı Işık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi Topaç Sokak üzerinde karşılaşan bir grup ile Onur Soyak (33) arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Onur Soyak’ı önce darp edip sonra silahla ateş eden grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Olaya tanık olan mahalle sakinlerinin, sokakta bir kişinin darp edildiği ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Onur Soyak’ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Soyak doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışmaları sürdüren ekipler, olaya karışan ve sonrasında oradan kaçan 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Olaya ilişkin alınan ifadelerde ölen Onur Soyak’ın şüpheli Ö.K.’nın eşi ile kaçtığı, bir akrabasının evinde kaldığı sırada Ö.K.’nın yakınlarıyla birlikte eve geldiği çıkan kavganın ardından da Ö.K.’nın Onur Soyak’ı vurduğunu ifade etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Kandemir, Mutlu Kandemir ve Gökhan Kandemir tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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