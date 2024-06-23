Sokak ortasında kadın cinayeti

Kaynak: İHA
Sokak ortasında kadın cinayeti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki bir kadın sokağın ortasında kafasına ateş edilerek cinayete kurban gitti.

Bir kadın cinayeti daha işlendi. Bugün saat 10.15 sularında Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798. Sokakta kadın cinayeti işlendi. Hilal Kar isimli 33 yaşındaki kadın sokakta ilerlerken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri 33 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız beden Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

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