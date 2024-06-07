Sokak ortasında kadının telefonunu çalıp kaçtı

İngiltere’nin başkenti Londra’da son günlerde hırsızlık çeteleri gündemin üst sıralarına yerleşti. Elektrikli bisiklete binen çeteler üyeleri yolda yürüyenlerin telefonları çalıp kaçıyor.

Sokak ortasındaki hırsızlık olayların son örneği Marylebone'daki Tavistock Meydanı yakınlarına yaşandı. Bisikletli hırsız, yolda yürüyen bir kadının elindeki telefonu alarak hızla uzaklaştı. Sosyal medyada gündem olan videoda kadın hırsızın arkasından koşmaya çalışsa da yetişmesi mümkün olmadı.

Hırsızlık çetelerinin kadınları ve çocuklarıyla yolda yürüyen anneleri hedef aldığı öğrenildi. Ortaya çıkan istatistiklere göre Londra sokaklarında her 6 dakikada bir hırsızlık olayı yaşanıyor. 2022 yılında Londra sokaklarında günde 248 telefon çalınırken bunların sadece yüzde 2’si sahiplerine iade edildi.

Sokak ortasında yaşanan hırsızlık olayları sık sık sosyal medyada gündem oluyor.