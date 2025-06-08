Sokak ortasında kanlı hesaplaşma: 2 kardeş öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağrı yaralı Hüseyin P., Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.