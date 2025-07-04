Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti​​​​​​​

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) ağır yaralandı.

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Silah seslerin üzerine çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis olayın faillerini yakalamak amacıyla geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Zanlı veya zanlıların yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.