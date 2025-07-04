Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Kocaeli'de alacak-verecek meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada tabancayla vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) ağır yaralandı.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti​​​​​​​

Silah seslerin üzerine çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti​​​​​​​

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti​​​​​​​

Polis olayın faillerini yakalamak amacıyla geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Zanlı veya zanlıların yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Baba ve oğlu cinayete kurban gitti

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