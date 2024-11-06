Sokak ortasında katledildi. Kırmızı bültenle aranıyordu

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kypseli semtindeki Patisa Sokağı’nda yaşanan olay kan dondurdu.

ARACI KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Mehmet Nezir İşlek isimli Türk vatandaşının içinde bulunduğu otomobil sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Haberglobal'in haberine göre, İşlek, vücuduna isabet eden 9 kurşunla öldürüldü.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemede 9 mermi kovanı bulundu. Polisin saldırganları yakalamak için inceleme başlattı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Mehmet Nezir İşlek, uyuşturucu tedarik etme ve bulundurma suçlarından defalarca davalık oldu. İşlek'in yakalanması için 2022 senesinde Türkiye'de kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı. Yunanistan istihbaratının takibinde olan İşlek'in geçen yıl gözaltına alınıp bırakıldığı da ifade edildi.