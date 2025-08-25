Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Çorum’da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Varinli Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs İsmet Y.'ye (25) tabancayla ateş açtı.

Merminin hedef aldığı İsmet Y. bacağından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

