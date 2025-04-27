Sokak ortasında öldürülmüştü! Yazgülü cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir süre sonra polise teslim oldu. Kan donduran cinayette detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125’nci Sokak’ta meydana geldi. Aktarılan bilgileri göre 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun, erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.’nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Yazgülü Çoşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Yazgülü Çoşkun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yazgülü Çoşkun’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan şüpheli G.Ç.’nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.