Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet!

Çorum'da sokak arasında pompalı tüfekle ayaklarından vurulan M.Y., ağır yaralandı. M.Y. hastaneye götürülürken, "Ayaklarımı hissetmiyorum" şeklinde konuştu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Kale Mahallesi İbik 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. M.Y.'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan M.Y., yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. "Ayaklarımı hissetmiyorum" diyen M.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, bir arka sokakta yere atılan pompalı tüfeği buldu.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet!

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet!

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet!

Son Haberler
İsrail ordusunda gerginlik: Tartışmalı isim terfi listesinde
İsrail ordusunda gerginlik: Tartışmalı isim terfi listesinde
Brent petrol yükselişte: Trump’ın kararı piyasaları nasıl etkileyecek? (12 Ağustos 2025)
Petrol fiyatları nereye gidiyor?
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor