Sokak ortasında satırla boğazını kestiler

Vaka, Aytaşı Sokak'ta gerçekleşti. Henüz kimliği saptanamayan saldırgan, elindeki satırla genç kadının boğazını keserek ağır şekilde yaraladı.
İhbar üzerine olay mahalline yönlendirilen sağlık görevlileri, genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cinayetin ardından failin yakalanması için çevrede geniş güvenlik tedbiri alan polis, bölgedeki güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı.
Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis timi sevk edildi. Ekiplerin bölgede kapsamlı arama faaliyetleri devam ediyor.