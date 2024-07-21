Sokak ortasında silahını çekip öldürdü çıkan karar isyan ettirdi. Polis kararı böyle savundu

Düzenleme: Serkan Talan
Sokak ortasında silahını çekip öldürdü çıkan karar isyan ettirdi. Polis kararı böyle savundu

ABD’de yolda tartıştığı sürücüyü öldüren cinayet zanlısı için çıkan karar isyan ettirdi. Cep telefonu kamerasının kaydettiği görüntülerde zanlının silahı çıkarıp ateş ettiği görülüyor.

ABD’nin Indianapolis kentinde iki sürücü yolun ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli sürücülerden biri diğer sürücünün arabasının önüne gelerek bağırmaya başladı. Aracın içinden çıkmayan sürücü silahını ateşledi ve Gavin Dasaur adlı sürücüyü öldürdü. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Dasaur’un beyaz kamyonetin önüne gelerek bağırdığı görülüyor. Dasaur, sonrasında silah benzeri bir cisim çıkararak araç içindeki sürücüye vurmaya başladı. Aracından çıkmayan sürücü ise elindeki silahı ateşleyerek Dasaur’u ağır yaraladı. Araç içindeki sürücünün 3 el ateş ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Dasaur’un kanlar içinde yere yığıldığını gördü. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi ise gözaltına alındı.

İSYAN ETTİREN KARAR ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlı ile ilgili büyük tepki çeken bir karar alındı. Indianapolis Polis Departmanı, savcılık ile yaptıkları görüşme sonrası cinayet zanlısının serbest bırakıldığını açıkladı. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrası cinayet zanlısının ‘Meşru müdafaa hakkını kullandığını’ tespit ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden Gavin Dasaur’un ABD’ye 2016 yılında Hindistan’dan göç ettiği öğrenildi. ABD’de evlenen 29 yaşındaki adamın makine mühendisliği alanında diplomasını aldıktan sonra kendi işini kurduğu belirtiliyor. Dasaur’un eşi çıkan karara isyan ederek “Birbirimize çok âşıktık ve gelecek için birçok planımız vardı” dedi. Acılı kadın kocasının bu şekilde ölmeyi hak etmediğini sözlerine ekledi.

Genç adamın cenazesi ABD’de kaldırırken ailesi küllerini ülkesine götürmeyi planlıyor.

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