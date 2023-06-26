Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İHA

Olay, akşam saatlerinde Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletli iki şahıs, aralarında husumet bulunan Zülküf S.'ye sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı Zülküf S.’yi hastaneye kaldırdı.

Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Ünlü ekonomist yeni krizi açıkladı. Dikkat çeken dolar çıkışı Ekonomi
Ünlü ekonomist yeni krizi açıkladı. Dikkat çeken dolar çıkışı
Honduras'taki silahlı saldırıda 11 kişi öldü Dünya
Honduras'taki silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Döviz kuru arttı eczanelerde ilaç sorunu başladı Güncel
Döviz kuru arttı eczanelerde ilaç sorunu başladı
Diyanet hedefi tutturdu, adalet geriledi. Raporda dikkat çeken rakamlar Güncel
Diyanet hedefi tutturdu, adalet geriledi. Raporda dikkat çeken rakamlar
Kontrolden çıkan araç takla attı Yaşam
Kontrolden çıkan araç takla attı
Deprem bölgesindeki üç ilin valisi değişti Güncel
Deprem bölgesindeki üç ilin valisi değişti