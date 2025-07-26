Sokak ortasında silahlı yaralama kamerada

Kaynak: İHA

Ümraniye'de motosikletli iki şahıstan biri, tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerinden kaçtı.

Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ümraniye'de Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi üzerinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen iki şahıstan biri, cadde üzerindeki bir kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

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Tartışma sırasında motosikletine geri dönen şahıs, silahını çıkararak tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Ardından motosikletli iki şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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