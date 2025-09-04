Sokak ortasında taciz skandalı!

Kaynak: İHA
Samsun’da 17 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu öne sürülen 36 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi’nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki D.K., sokakta yürürken tanımadığı bir kişinin kendisini takip edip sözlü tacizde bulunduğunu ve kolunu tuttuğunu belirterek polise şikayette bulundu.

88.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

16 suç kaydı bulunan H.Y. (36) gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen H.Y., nöbetçi mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. H.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

