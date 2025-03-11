Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti

İzmir'de 27 yaşındaki Fatma Kara eski sevgilisi O.G. tarafından sokak ortasında başına defalarca vurularak katledildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş ancak kararın bittiği ve davanın sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında İzmir Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

​​​​​​​

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

​​​​​​​

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti

Son Haberler
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
ABD'nin nükleer hamlesi tartışılıyor! Avrupa'nın alternatifleri neler? İşin uzmanları yorumluyor
Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 ölü, 29 yaralı! Mitingden dönüyorlardı...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Sokak ortasında vahşet! Eski sevgilisinin başına defalarca vurarak katletti
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Kriz sonrası ilk temas! ABD ve Ukraynalı heyetler bi araya geldi
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu
Maaşını çekmeye giden adamı öldürüp, bodrumda sakladı! Cesedi 4 gün sonra bulundu