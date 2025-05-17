Sokak röportajında 23 yıllık AKP dönemini 6 dakikada anlattı. Vatandaşın alkışlamaktan elleri kızardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kayseri'de bir vatandaş "Sokak kedisi" adlı YouTube kanalında 23 yıllık AKP dönemini 6 dakika 47 saniyede anlatarak yaşadıklarına isyan etti. Vatandaş "Bunlar geldiğinde 200 TL çıkardılar. 200 TL 137 dolar ediyordu. Hadi gidin de alın 137 doları" dedi.

Sokak röportajında içini döken adının Halil Küpeli olduğunu söyleyen bir vatandaş ekonomiden, özgürlükten bahsederek yaşadıklarına isyan etti. Küpeli "AKP geldiğinde 1 kilo buğday, 1 kilo mazot ediyordu. Şimdi mazot 47 lira" dedi.

Küpeli "Ülkemde çaycı genel müdür oluyor. Ama üniversite mezunu olan pırıl pırıl gençlerimiz işsiz. Doktorlarımız için giderlerse gitsinler dediler. Ne demek ya? Ne demek doktor giderse gitsin? İmam'a vereceksin, 50 bin lira. Benim oğlum öğretmen 45 bin lira alacak. Biri lise mezunu, diğeri üniversite mezunu. Hepinizin çocukları var" diye konuştu.

5-001.jpg

Konuştukça konuşan ve isyanı katlanarak büyüyen vatandaş "Senin çocukların askerlik yapmadı Tayyip Erdoğan. Torunların Amerikan vatandaşı. Buyurun iddia ediyorum. Melik Gazi Belediye Başkanı'nın çocukları da Amerikan vatandaşı. Buradan haykırıyorum. Türk vatandaşlığından utandınız mı? Her birinin çocukları Amerikan vatandaşı, çifte vatandaş. Niye? Kaçması kolay olsun. Çabuk kaçacaklar. O da yakın onu da göreceğiz. Yeter ki biz Türk halkı olarak gözümüzü açalım" dedi.

3-001.jpg

Son Haberler
BARKAN'da seri üretime geçiliyor
BARKAN'da seri üretime geçiliyor
Elazığ’da ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı
Elazığ’da ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı
Bağırsakların şaşırtıcı gücü! Bağırsak-beyin ittifakı
Bağırsakların şaşırtıcı gücü! Bağırsak-beyin ittifakı
The Batman filminde belirsizlik son buldu
The Batman filminde belirsizlik son buldu
Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması başladı! Nurgül Yeşilçay’ın ardından Demet Akalın da tepki gösterdi
Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması başladı! Nurgül Yeşilçay’ın ardından Demet Akalın da tepki gösterdi