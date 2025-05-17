Sokak röportajında 23 yıllık AKP dönemini 6 dakikada anlattı. Vatandaşın alkışlamaktan elleri kızardı

Sokak röportajında içini döken adının Halil Küpeli olduğunu söyleyen bir vatandaş ekonomiden, özgürlükten bahsederek yaşadıklarına isyan etti. Küpeli "AKP geldiğinde 1 kilo buğday, 1 kilo mazot ediyordu. Şimdi mazot 47 lira" dedi.

Küpeli "Ülkemde çaycı genel müdür oluyor. Ama üniversite mezunu olan pırıl pırıl gençlerimiz işsiz. Doktorlarımız için giderlerse gitsinler dediler. Ne demek ya? Ne demek doktor giderse gitsin? İmam'a vereceksin, 50 bin lira. Benim oğlum öğretmen 45 bin lira alacak. Biri lise mezunu, diğeri üniversite mezunu. Hepinizin çocukları var" diye konuştu.

Konuştukça konuşan ve isyanı katlanarak büyüyen vatandaş "Senin çocukların askerlik yapmadı Tayyip Erdoğan. Torunların Amerikan vatandaşı. Buyurun iddia ediyorum. Melik Gazi Belediye Başkanı'nın çocukları da Amerikan vatandaşı. Buradan haykırıyorum. Türk vatandaşlığından utandınız mı? Her birinin çocukları Amerikan vatandaşı, çifte vatandaş. Niye? Kaçması kolay olsun. Çabuk kaçacaklar. O da yakın onu da göreceğiz. Yeter ki biz Türk halkı olarak gözümüzü açalım" dedi.