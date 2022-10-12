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Sokak röportajında 20 yıllık AKP dönemini 2 dakikada anlattı. İlk başta herkes iktidarı savunuyor sandı

20 yıllık AKP iktidarını 2 dakikada özetleyen vatandaş, "Türkiye'de ekonomi nasıl" diye soran muhabire önce "ekonomi çok güzel" yanıtını verdi. Daha sonrasında muhabirin soruları artırması üzerine vatandaş, ekonomiden ve AKP’nin yönetim sisteminden şikayetçi olduğu ifade etti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:30
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Sokak röportajında bir vatandaş 20 yıllık AKP dönemini 2 dakikada anlattı

Sokak röportajında 20 yıllık AKP dönemini 2 dakikada anlattı. İlk başta herkes iktidarı savunuyor sandı
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MedyaliTv adlı YouTube kanalında paylaşılan videoda İstanbul Bakırköy’de bir muhabir yoldan geçmekte olan bir vatandaşa “sizce Türkiye’nin ekonomisi nasıl” diyerek bir soru yöneltti. Soruyu ti’ye alan vatandaş ilk etapta “Ekonomi çok güzel” ifadelerini kullandı. Bu aşamada herkes vatandaşın iktidarı savunacağı sanıldı.

Sonrasında soruyu cevaplayan yaşlı adam muhabirin “e ama ekmek beş lira, su beş lira” ifadelerinden sonra “tamam işte herkes herşeyi alabiliyormuş AKP döneminde. Kendileri 5-10 yerden maaş alınca ekmeği de suyu da alıyor” dedi. Muhabirin “biz niye alamıyoruz abi o zaman” sorusuna ise “sen 5-10 yerden maaş almadığın için… Ya AKP’ye ya MHP’ye gideceksin, üye olacaksın, onlara eyvallah diyeceksin, vatan millet soyulmuş umurunda olmayacak” dedi.

“Nasıl düzelecek abi bu durumlar” sorusuna vatandaş, “millet aklını başına almazsa düzelmez. Mevcut iktidar da bu durumu düzeltemez. Düzeltmeye de zaten niyeti yok. İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için ne yapmış? Hep kendi yandaşı, yalakasına, eyvallah diyenlerine, bunlara yapmıştır. Türkiye’ye Türkiye vatandaşına herhangi bir faydalı davranışı olmuş mu?

“DEMİREL’İN KÖPRÜSÜNDEN 10 LİRAYA, ONLARIN YAPTIĞINDAN 400 LİRAYA GEÇİYORUZ”

Köprüyü Demirel yaptı ondan 10 liraya geçiyoruz, onların yaptığı köprüden 400 liraya geçiyoruz. 200’ünü sen veriyorsun. 200’ünü devlet veriyor. Peki bende soruyorum AKP’li MHP’li arkadaşlara, ben gittim sizin köprüye. Benim arabayı vinçle kaldırdınız. Helikopterle aldınız havaya. Sonra yağlayıp yıkadınız. Arabayı temizlediniz, içindekileri yedirdiniz içirdiniz. Benzinini mazotunu doldurdunuz. Karşıya mı bıraktınız? Yani artı ne özelliğiniz var, hiçbir şey. Ama adam devletin, milletin parasıyla yüzlerce binlerce koruma, yüzlerce binlerce uçak, villalar…

“BİR TANE YÜZÜĞÜM VAR. BAŞKA MALIM OLURSA ÇALDIM DİYEN ADAM…”

Bir tane yüzüğüm var. Başka malım olursa çaldım diyen adam “çalmış” diyorsun ondan sonra şikayet ediyorlar. Niye şikayet ediyorsun kardeşim? Kendin demedin mi? “Bir tane yüzüğüm var başka bir şeyim olursa bilin ki çaldım” demedin mi? Eee? Yandaşlara yalakalara ver. Suriyelileri al, Afganları al besle. Ondan sonra “efendim nankörsünüz, ne yapmış yol yapmış.” Banane yoldan ya? Nankör olanlar kendileri kardeşim. Doyuramadık. 25 senedir doymadılar. Doymaz da.

ŞİRKETLERE VERGİ YOK

Pırlanta şirketlerinden vergi yok, yalakalarım müteahhitlerin vergi almıyorsun affediyorsun. Peki yeni havaalanı yaptın. 29 senedir devletin alacağı kirayı almıyorsun. Niye almıyorsun? Sen kimsin? Milletin garibanından vergi al Suriyeliye Afgan’a ver” ifadeleriyle yanıt verdi.

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Şemseddin Sami
12.10.2022 15:16
Adamın hasısın dayı..Yirmi senelik lale devrini ancak laleler diktiler diye özetledi vesselam  
 
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