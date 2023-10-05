Sokak röportajında bir vatandaş: "Erdoğan'a kurban olurum, Erdoğan'nın kı*ını da yalarım, g*tünü de yalarım"

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu: "Erdoğan'a kurban olurum, Erdoğan'nın kı*ını da yalarım, g*tünü de yalarım"
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Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu: "Erdoğan'a kurban olurum, Erdoğan'nın kı*ını da yalarım, g*tünü de yalarım"
Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu: "Erdoğan'a kurban olurum, Erdoğan'nın kı*ını da yalarım, g*tünü de yalarım"
Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz?