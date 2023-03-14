Sokak röportajında çarpıcı sözler: 10 TL istesem hesap sorarsınız ama oy kullanıp ülkenin servetini tanımadığınız insanlara veriyorsunuz

Seçime birkaç ay kala bir sokak röportajında bir adamın sözleri gündem oldu.

Sokak röportajının ne zaman hangi kanal tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Adam röportajda "Şimdi ben sizden 10 TL para istiyorum hepinizden, bana 10 tane soru soracaksın. Bu 10 TL ile ne yapacaksın kumar mı oynayacaksın zamparalık mı yapacaksın iş mi kuracaksın diye. Çünkü niye 10 TL veriyorsunuz ama bedava bir kağıt parçasıyla gidip bir oy kullanıyorsunuz o da ceza yerim korkusuyla. Hiç tanımadığınız insanlara ülkenin yeraltı ve yer üstü servetini kullanma yetkisi veriyorsunuz" dedi.

Devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Ülke toprağına ve hepinizin canına mal olacak savaş kararını kullanma yetkisini veriyorsunuz ama bana vereceğiniz 10 TL ile hesap sormayı beceremiyorsunuz. Siz bu vatandaşlığı hak etmiyorsunuz.

Vatandaşın bu sözleri sosyal medyada beğeni ve çok sayıda paylaşım aldı.