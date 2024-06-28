Sokak röportajında Cem Yılmaz'a taş çıkardı

Youtube’da yayımlanan Mor Mikrofon isimli kanalın yaptığı sokak röportajında çok ilginç anlar ortaya çıktı.

Türkiye ekonomisinin tartışıldığı röportajda konuşan bir vatandaş, sıkça duyulan bazı cümlelerle ironilerde bulunmak istedi.

“Dış güçler. Erdoğan’ın dostu Trump yapıyor bu işleri” diyen vatandaş, ilk olarak “Hiç pahalılık var mı ya? Yok. Poşet yine 25 kuruş. Çıkart telefonunu göster. Porsiyonunu küçült'' gibi sözlerle etrafındaki AKP seçmenlerini destekler niteliğinde gibi göründü.

"İYİ GİDERSE BİZ KÖTÜ GİDERSE DIŞ GÜÇ”

Vatandaş daha sonra yaptığı açıklamada ise herkesi şaşkına çevirerek, ''1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran AK Parti’dir. 1071 Malazgirt Savaşı’nı yapan da AK Partiliydi. Benim adayım Mehmet Cengiz. Kabul edersen ben onun için çalışacağım. Cengiz Holding’in sahibi. Hani dedin ya ‘Bu milletin…’ Sözümdesin. İyi giderse biz yaparız, kötü giderse dış güç” ifadelerini sarf etti.

TERS KÖŞE YAPTI

Role kendini bir ara çok kaptıran vatandaş, çevredeki muhalif kişilerle tartışmaya bile girdi. Her şeyin AK Partililere layık olduğu ironisini de savunan vatandaş, “Orijinal ayakkabıları da AK Partililer giysin. Her şey onlara layık, 3, 5, 10, 15 maaş” sözleriyle herkesi gülme krizine soktu.

Vatandaş son olarak sözlerini “Celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan dinlet ister çan dinlet, itiraz etmiyorsa sürü gibi millet, müstahaktır onlara her türlü zillet” ifadelerini kullanarak bitirdi.

Bir AKP seçmeninin olayın sonunu bilmeden elini öptüğü vatandaşın U dönüşü niteliğindeki o anları sosyal medyada viral oldu.