Sokak röportajında emekli ile emekli kavga etti. "7500 liraya mahkum olmuş. İnşallah hepsini keser de oy vermezler"

Sokak röportajlarıyla sokağın nabzı tutularak, vatandaşların farklı konulardaki düşünceleri ve sesleri kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının yaptığı bir sokak röportajına emekli bir vatandaşın sözleri damgasını vurdu.

Mikrofon uzatılan vatandaş çevresindekilere dönerek "Burada 25-30 kişi varız. Ben dahil hepimiz emekliyiz. Emekli misin? Kaç para alıyorsun?" diye sordu.

Bir vatandaş 7500 lira emekli maaşı aldığını söylerken diğeri ise 10 bin lira dedi.

Çevredekilere sorular soran vatandaş "Kime verdin oyunu?" sorusunu yöneltti.

7500 emekli maaşı alan vatandaş ise "AKP'ye. Asgari ücret 11 bin lira, ev kirası 15 bin lira olursa benim ona aklım yetmedi." yanıtını verdi.

Sokak röportajına sözleriyle damgasını vuran vatandaş, emekli olduğunda asgari ücretin üç katı maaş aldığını belirterek şunları söyledi;

"7500'ü temmuza kadar almaya devam edeceksin, rahat ol. Bugün emekli 7500 liraya mahkum olmuş. AKP'ye oy veren... İnşallah hepsini keser de bu emekli buna oy vermez. Ben 13 bin lira alıyorum emekli olarak. Ben emekli olduğumda üç asgari ücret kadar veriyordu. Şimdi asgari ücret 17 bin, ben kaç para almam lazım? Asgari ücretin altında kaldım. Ne oldu? Bu ülkede ne zaman bu insanlar günlük yaşamayı unutur da yarını düşünürse... Eğer Atatürk'ün kıymetini bilirse, bir de çok önemlisi dinini bilirse... Önce dinimizi, Atatürk'ün değerini bileceğiz."