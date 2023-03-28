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LGS'ye hazırlanan kız öğrenci: Biz açız. Ne yiyeceğiz biz. Kantinde bir tost 25 TL oldu

Sokak röportajında LGS’ye hazırlanan bir kız öğrencinin ''Kantinde minicik tost 25 lira. Biz çocuklar ne yiyeceğiz? Test kitapları ne kadar biliyorlar mı?” sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 08:28
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Sokak röportajında kız öğrencinin isyanı: Kantinde bir tost 25 TL oldu

LGS'ye hazırlanan kız öğrenci: Biz açız. Ne yiyeceğiz biz. Kantinde bir tost 25 TL oldu
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Derinleşen ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ederken öğrenciler de hayat pahalılığından isyan ediyor. 

Sade Vatandaş adlı YouTube kanalını sokak röportajında bir kız çocuğu gündem oldu.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na hazırlanan ortaokul kız öğrencisi röportaja dahil oldu.

Mikrofona konuşan ortaokul öğrencisi ''Kantinde minicik tost 25 lira. Biz çocuklar ne yiyeceğiz?'' dedi.

Kız öğrencinin isyan eden sözleri:

Kantinde minicik tost 25 lira. Bazı arkadaşlarım var: onlara yetmiyor, doyamıyor. Biz çocuklar ne yiyeceğiz? Ben ekonomik, siyasi şeyler bilmiyorum. Karışmak da o kadar istemiyorum ama ne yiyecekler? Ne yiyeceğiz? Minicik şey 25'e 30'a biz ne yiyeceğiz? Açız biz. Ben LGS öğrencisiyim.

Şurada kaç tane kitap var, onlar ne kadar ediyor biliyorlar mı? Öyle laf ediyorlar burada konuşuyorlar. Ne kadar ediyorlar biliyorlar mı? Test kitapları, dersaneler, LGS... Bunlar ne kadar? Minibüs fyatları ne kadar biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Sonrasında buraya gelip konuşuyorlar. Konuşmayın, bilmiyorsanız konuşmayın.

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