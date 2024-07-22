Sokak röportajında konuşan gurbetçi: AKP’nin seçim kazanmasının sebebi vitaminsizliktir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan gurbetçi: AKP’nin seçim kazanmasının sebebi vitaminsizliktir

Sokak röportajında mikrofon uzatılan gurbetçi AKP'nin her seçimi neden kazandığını kendince buldu. İşte o ilginç neden...

Youtube kanalı için sokak röportajı yapan bir muhabir mikrofonu bir gurbetçiye uzattı. Neden AKP seçimleri kazanıyor diye de sordu. Aldığı yanıt ilginçti. Gurbetçiye göre sebebi protein ve vitaminsizlikti. İşte gurbetçinin mikrofona söyledileri:

"Ben buradaki insanları iktidarda olan partiye oy vermesinin sebebini şu şekilde kendime şey yaptım. İnsanlar yeterli protein alamıyor. Alamadığı için de beyinleri çalışmıyor. Yani et, süt ürünleri almadığı için beyinleri çalışmıyor. Çalışmadığı için de ne yapacaklarını bilmedikleri için AKP'ye oy veriyor. Ben bunun kanaatına vardıb Vitaminsizlikten düşünemiyorlar. Bu ülkenin nereye gittiğini düşünemiyor. Ben bunun kanaatına vardım Bunca sene bunca secimler geçti. Her sene niye oy veriyorlar gitgide batağa gidiyoruz. Niye?"

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş yandaş gazeteciyi fena tuş etti: Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim
İşte gençliğin acı durumu. 'Dışarıda artık sadece su alabiliyorum' Gençlere çıkar telefonunu diyen amcalar izlesin
Son Haberler
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu'na jet mesaj Spor
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu'na jet mesaj
Özgür Özel CHP ve AKP’nin anketlerdeki son oy oranını açıkladı Gündem
Özgür Özel CHP ve AKP’nin anketlerdeki son oy oranını açıkladı
İnsan kaç yaşında yaşlı hisseder? Sağlık
İnsan kaç yaşında yaşlı hisseder?
Mourinho acımadı Spor
Mourinho acımadı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Altın fiyatlarında Biden rüzgarı Ekonomi
Altın fiyatlarında Biden rüzgarı
Borsa haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa haftaya yükselişle başladı