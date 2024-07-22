Sokak röportajında konuşan gurbetçi: AKP’nin seçim kazanmasının sebebi vitaminsizliktir

Youtube kanalı için sokak röportajı yapan bir muhabir mikrofonu bir gurbetçiye uzattı. Neden AKP seçimleri kazanıyor diye de sordu. Aldığı yanıt ilginçti. Gurbetçiye göre sebebi protein ve vitaminsizlikti. İşte gurbetçinin mikrofona söyledileri:

"Ben buradaki insanları iktidarda olan partiye oy vermesinin sebebini şu şekilde kendime şey yaptım. İnsanlar yeterli protein alamıyor. Alamadığı için de beyinleri çalışmıyor. Yani et, süt ürünleri almadığı için beyinleri çalışmıyor. Çalışmadığı için de ne yapacaklarını bilmedikleri için AKP'ye oy veriyor. Ben bunun kanaatına vardıb Vitaminsizlikten düşünemiyorlar. Bu ülkenin nereye gittiğini düşünemiyor. Ben bunun kanaatına vardım Bunca sene bunca secimler geçti. Her sene niye oy veriyorlar gitgide batağa gidiyoruz. Niye?"