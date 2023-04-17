Sokak röportajında konuşan kadını herkes ağzı açık dinledi

Sokak röportajında konuşan bir kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. "PKK dedin: Gittin onlarla kol kola girdin. FETÖ'ye Hoca dedin: Buyur gel dedin" dedi. İşte o konuşma...

Sokak röportajında konuşan kadını herkes ağzı açık dinledi

Editör: Gülsüm Acıyan

Sokak röportajında konuşan bir kadın vatandaşın sözleri dikkat çekti. Kadın vatandaş, iktidar için "Bir köşeye Saray'a çekilip otur diye getirmemişler seni. Biz memnun olalım olmayalım. Sen bildiğini işliyorsun." diye tepki gösterdi.

Kendisine mikrofon uzatılan kadın, Suriyeliler yüzünden "Eğer benim kızıma bir şey olursa benim kızım suçlu değil, devlet suçlu" dedi.

"SARAY'A ÇEKİLİP OTUR DİYE GETİRMEMİŞLER SENİ"

Sokak röportajında konuşan kadının ifadeleri şöyle:

"Yol yaptım diyor, cami yaptım , köprü yaptım. Sen milletin parasını topluyorsun arkadaşım. Vergi topluyorsun. Sen millete onu hizmet edip getirmeye mecbursun. Bir köşeye Saray'a çekilip otur diye getirmemişler seni. Biz memnun olalım olmayalım.

"HOCANIN BAHANESİNE BİNLERCE ASKER ÖLDÜ"

Sen bildiğini işliyorsun. PKK dedin; gittin onlarla kol kola girdin. FETÖ'ye Hoca dedin; biz sana ne yapıyoruz dedin buyur gel dedin. Hocanın bahanesine binlerce asker öldü.

"SURİYELİLERİ GETİRDİN EKMEK YEDİRİYORSUN"

Suriyelileri getirdin; ekmek yediriyorsun. Ama sen daha benim Suriyeli kardeşim. Neden kardeşim? Kardeşim benim Suriyeli? Onlar gidip konyaaltında kızlarımızı kadınlarımızı ayarlarken benim Mehmetçiğim gidiyor orada ölüyor. Eğer benim kızıma bir şey olursa benim kızım suçlu değil. Devlet suçlu. Çünkü dışarıdaki p... açık bıraktılar. Kadın şey eder başına bir iş gelir kadın değil mi k*hp*ymiş derler. Peki kadına giden d... değil mi?"

Sosyal medya kullanıcıları videoya "Helal olsun teyzem tam bir Türk kadını" , "Ağzına sağlık" yorumlarında bulundu.

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