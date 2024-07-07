Suriye’de 2011 yılında meydana gelen iç savaş sonrasında açık kapı politikası ile ülkemize gelen Suriyeliler, savaşın bitmesine rağmen ülkelerine geri dönmüyorlar.

Türk vatandaşlarına sağlanmayan imkanların Suriyelilere sağlanması ile ülkelerine geri dönmek istemeyen Suriyeliler sokak röportajlarında da ülkelerine gitmeyeceklerini rahatlıkla ifade ediyor.

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında bir Suriyeli, bu konunun son örneklerinden birisi oldu. Ülkesine geri dönmeyeceğini açık açık ifade eden Suriyeli şahıs, Türkiye’de kendilerine hastane ve ilca hizmetlerinin bedava olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın diktatör olduğunu ve kendisinin de Esad’a oy verdiğini belirten şahıs, bunu istemeyerek yaptığını öne sürdü.

Suriyeli şahsa soru yönelten muhabir, vatandaşların kendilerinden rahatsız olduğunu ve artık kendi memleketlerine dönmeleri gerektiğini söylese de Suriyeli bunu yapmayacağını tekrar belirtti.

Muhabir Suriyeli şahsa Erdoğan’dan memnun olup olmadığını sorunca Suriyeli şahıs Erdoğan’dan çok memnun olduğunu söyleyip Cumhurbaşkanının baba olarak niteledi.

Söz konusu röportaj Suriyeliler konusunda onların ne düşündüğünü ve kendilerine sağlanan imkanlardan ne kadar memnun olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

"YENİ TOPLUM İÇİN GERİ GÖNDERMİYORLAR"

Gazeteci Fatih Ergin sokak röportajında konuşan Suriyeli şahsın videosunu paylaşarak konu hakkındaki tepkisini şu sözler ile dile getirdi:

"Sokak röportajında konuşan Suriyeli, "Hastane bedava, ilaç bedava. Ben asla Suriye’ye dönmem. Erdoğan’dan çok memnunum" diyor. Şimdi halkı sığınmacılara karşı öfke ile dolduran kim? Savaş bitmiş, konforları sürsün diye dönmüyorlar! AKP ise yeni toplum için geri göndermiyor!"