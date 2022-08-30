Sokak röportajında teyzenin 30 Ağustos isyanı. ''Burada Atatürk’ün resmi yok. Tayyip mi kurtardı bizi. Tayyip mi Çanakkale’de savaştı''

Sokak röportajında konuşan bir teyzenin başka bir kişi ile olan diyaloğu gündem oldu.
"BURADA ATATÜRK'ÜN RESMİ YOK..."
30 Ağustos'ta sokağa asılan posterlerde Atatürk resminin olmamasına tepki gösteren teyze, “Burada Atatürk’ün resmi yok. Tayyip’in resmi var. Tayyip mi kurtardı bizi, Tayyip mi Çanakkale’de savaştı” diyerek tepki gösterdi.
İşte o anlar:
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