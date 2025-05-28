Sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık'a tahliye sonrası şok

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla cezaevine giren ve geçtiğimiz pazartesi günü tahliye edilen Arif Kocabıyık hakkında, mahkeme tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tahliye kararına savcı itiraz etti. Bu itirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmederek kararı kesinleştirdi.

Ancak bugün, savcı tahliye kararını veren mahkemeye başvurarak Arif’in yeniden tutuklanmasını talep etti. Aynı mahkeme, bu talep üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Mahkeme, duruşma yaparak karar vereceğini bildirdi. Arif şu anda adliyede.”