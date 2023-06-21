Sokak röportajlarında daha tuhafı gelene kadar en tuhafı bu: "Peygamberimiz Tayyip Erdoğan"

Kanal Dünya adlı YouTube kanalının Eminönü meydanında gerçekleştirdiği sokak röportajında bir kadının, röportaj yapılan ortama gelip,"Tayyip Erdoğan peygamberimiz Tayyip Erdoğan" diye bağırması hem çevredeki hem de sosyal medyadaki kullanıcıların tepkisini çekti.

Röportaj konusu ile alakası olmadan bir anda alana gelip bağıran kadın, "Peygamberimiz Tayyip Erdoğan. Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok, Tayyip Erdoğan peygamberimiz. Biz ona tapıyoruz, ona tapıyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed tövbe tövbe haşa" diye bağırınca çevredeki vatandaşların, “Öyle deme, yanlış yapıyorsun” sözlerine karşılık, “Hayır öyle diyeceğiz” diyip alandan uzaklaştı.

Kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılan videoya tepkiler yağdı.