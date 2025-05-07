Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabık’ın gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adıyla bilinen hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri programında yaptığı konuşmada sokak röportajlarına değinmiş “Eline mikrofon ve kamera alan herkes kendini gazeteci zannediyor, sokakta halkımız açıkça tahrik ediliyor. Özellikle ‘sokak röportajı’ adı altında adeta sokaklarda terör estiriliyor. Öyle ki, mikrofonu alan millete hakaret etme cesaretini kendinde buluyor” şeklinde konuşmuştu.