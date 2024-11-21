Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandığı belirtildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; E.U. ve G.İ. yakalandı. Aramalarda ise 35,30 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

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