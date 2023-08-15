Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hindistan’da kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Sokak satıcısı bir adam, müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı. Ardından tekrar kullanmak üzere tezgaha bıraktı.