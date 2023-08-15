Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hindistan’da çekilen görüntülerde bir adam, hijyenik çalışmadığı iddia edilen sokak satıcısını görüntülemeye başladı.
Görüntü devam ederken sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tası, üzerindeki önlüğün altına gizleyerek idrarını yaptı.
İdrarını yaptıktan sonra tasla içecek sattığı kovaya idrarı boşaltmaya kalkan adam, son anda vazgeçip idrarını yere döktü.
Ardından tası satış yapmak üzere yıkamadan tekrar tezgaha bırakan adam mide bulandırdı.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları video ya tepki gösterdi.