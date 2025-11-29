Kaza, Gümüşsuyu Mahallesi Selime Hatun Camii Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait çöp toplama kamyonunun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı.

Kazada çöp kamyonunun içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında olay yerinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.