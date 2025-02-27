Sokak sokak onu arıyor! Getirene 40 bin lira ödül verecek

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Nergis Ekşi, sahilde açtığı kafede birden fazla köpeğe bakıyor. Ailenin 8 yıldır yanında olan ve "Çilek" ismini verdikleri İngiliz Cocker cinsi kısır erkek köpek, 28 Ocak tarihinde Meydan Mahallesi mevkiinden kayboldu. Köpeğini bulabilmek için 100 kayıp broşürü çıkaran Ekşi, şehri sokak sokak gezerek duvara astığı broşürlerle köpeğini bulmayı umutla sürdürüyor. Köpeklerinin kayıp olduğu günden beri üzgün olduklarını ifade eden olan Ekşi; köpeği bulana, getirene veya yerini söyleyene 40 bin TL ödül vereceklerini söyledi.

"KÖPEĞİMİ BULANA 40 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİZ"

Yaklaşık bir aydır kayıp olan İngiliz Cocker cinsi kısır erkek köpeğini getirene 40 bin TL ödül vereceğini ifade eden Nergis Ekşi, "Kucağımdaki Mini'nin babası "Çileği" arıyoruz. Bir aydır arıyoruz ve bulmamıza yardımcı olursanız sevinirim. Köpeğimi bulana 40 bin TL ödül vereceğiz. O bir ev hayvanı. Gıdası ve beslenmesi farklı olan köpeğimiz 8 yıldır bizimleydi. Hepimiz çok üzgünüz. Köpeğimiz aç mı susuz mu yoksa dışarıda mı diye hepimiz rahatsızız. İngiliz Cocker cinsi ve Çilek ismi olan köpeğim, 28 Ocakta Meydan Sahilinde en son bir ailenin çocuklarıyla oynuyordu. O zamandan beri kayıp. Kaybolan köpeğimi bize getirene, bulana veya yerini söyleyene 40 bin TL veriyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARI BURADA ÇOK ÜZGÜN VE BİR AYDIR BİZ AİLECEK DIŞARIDA ONU ARIYORUZ"

Kaybolan köpeğini bulmak için sokak sokak gezerek duvarlara afiş asan Nergis Ekşi, "Antakya ilçesinin çoğu yerlerine, Köprübaşı'na ve Dağ Mahallesi'ne astık. Köpeğimiz diğer cinslerle çok karıştırıyor. Yaklaşık 100 kayıp broşürü çıkarttım. Samandağ, Meydan ve Tekebaşı gibi çoğu yol üstü her yere astım ama hala haber yok. Bize müjdeli haberi en kısa zamanda haber verene 40 bin TL ödülden farklı ödüller de vereceğiz. Çilek 8 yıldır bizim alıştığımız yaşama alışmış. Bizim gibi kimsenin bakacağına inanmıyoruz. Cocker cinsi köpekler özel ilgi ve bakım isterler. Çok masraflı olduğu için şu dönemde onunla ilgileneceklerini düşünmüyorum. Lütfen bize geri getirsinler. Arkadaşları burada çok üzgün ve bir aydır biz ailecek dışarıda onu arıyoruz" ifadelerini kullandı.