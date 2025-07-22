Sokak voleybolu turnuvası Back Line'nın İzmir etabı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beymen Club, Tespo ve Thera Vita'nın desteğiyle Bostanlı Sahili'nde gerçekleştirilen Red Bull Back Line 4x4 sokak voleybolu turnuvasında sporcular sahaya çıktı.

Turnuvanın ikinci eleme turunun ardından Crippled Jokes, Plus Voleybol, Ravshan ve Columbia takımları, Türkiye finaline katılma hakkı elde etti.

Red Bull Back Line'da son eleme turu, 26 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek. Turnuvanın finaline ise 27 Temmuz'da yine İstanbul ev sahipliği yapılacak.

Turnuvanın kuralları gereği, seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor. Böylece seti kazanan ekip, hem skor hem de daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor. Dört ana ve iki yedek oyuncudan oluşan takımlar, 11 puanlık üçer set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşıyor. Bu maçlarda, her iki takımın da sahada en az birer kadın ve erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.