Sokaklarda Sinan Ateş afişleri: Cinayet aydınlatılsın

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından iktidar kanadı uzun süre sessiz kalarak herhangi bir açıklama yapmadı.

AKP'nin sessizliğini bozması parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla oldu. Çelik, "Emniyet teşkilatı işinin başındadır, adliye işinin başındadır" dedi. Öldürülen Ateş'in bir dönem Ülkü Ocakları Başkanı olması nedeniyle kamuoyu gözünü MHP'nin yapacağı açıklamaya çevirdi. Ancak MHP'den başsağlığı mesajı da dahil olmak üzere uzun süre bir açıklama gelmedi.

Suç örgütü liderliği, yağma ve tehdit gibi birçok suçtan hüküm giymiş olan Kürşat Yılmaz, uzun yıllar cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz sene tahliye olmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin övgüyle bahsettiği Kürşat Yılmaz ise konuya ilişkin bir yazılı metin paylaşarak isim vermeden Sinan Ateş'i FETÖ'cü olmakla suçladı. Yılmaz, "Türk Silahlı kuvvetlerinde general bir zamanlar Ülkü Ocakları’nda genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da isim vermeden Sinan Ateş'i işaret etti. Yalçın, "MHP camiası; kirli tezgâhlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir... Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur; desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz" ifadelerini kullandı.

SOKAKLARDA SİNAN ATEŞ AFİŞLERİ

Halk TV'nin haberine göre Sinan Ateş'i sevenler sokaklara fotoğraflarını astı. Afişlerde "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" yazıldı. Afişler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.

O afişler şu şekilde: