Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sivil savunma ekipleri, savaş boyunca ulaşamadıkları bölgelerde arama çalışmalarına başladı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, paylaştığı yazılı açıklamada, sadece bugün sokaklardan 63 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti. Basal, halen enkaz altında ve sokaklarda onlarca kişinin bulunduğunu, İsrail ordusunun bazı bölgelerdeki varlığının kurtarma çalışmalarını engellediğini belirtti.

YIKIM BÜYÜK

İsrail’in aylardır süren saldırılarında şehir altyapısı, hastaneler ve sivil savunma merkezleri büyük ölçüde yıkıldı. Kurtarma ekipleri, yakıt ve ekipman yetersizliği nedeniyle bazı bölgelere ulaşmakta zorlanıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 67 bin 211 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 961 kişi ise yaralandı.