Sokakta 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kocaya pişmanlık indirimi...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokakta 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kocaya pişmanlık indirimi...

Bursa’da çıkan tartışmada 45 yaşındaki Leyla Koca araçtan kaçtı fakat Hakkı Koca tarafından 4 bıçak darbesiyle sokakta öldürüldü. 56 yaşındaki cani koca hakkında karar çıktı.

Olay, 31 Ağustos 2023'te Bursa Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı. Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, otomobilden inip, kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi. Çevredekiler tarafından yakalanan Hakkı Koca, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sokakta 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kocaya pişmanlık indirimi...

TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile Esra Erol'un televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca'ya, "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp, üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" diyen Koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sokakta 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kocaya pişmanlık indirimi...

Hakkı Koca hakkında "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sokakta 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kocaya pişmanlık indirimi...

Hakkı Koca, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Koca, savunmasında eşinin M.Z. ile ilişkisi olduğunu, otomobilde bu yüzden tartışınca, yüzüne telefon fırlatıp tükürdüğünü belirterek, "Otomobilden inip kaçınca ben de peşinden giderek onu bıçakladım. Pişmanım" dedi.'

Sokakta 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kocaya pişmanlık indirimi...​​​​​​​

'GELECEĞİN ETKİLENMESİ’ İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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