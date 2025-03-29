Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele çerçevesinde, müdürlüğe bağlı uzman mesleki personeller tarafından saha çalışması gerçekleştirildi. Cuma namazı çıkışı yapılan çalışmada vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler yapıldı.

Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma

Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışma

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