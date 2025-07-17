Sokakta darbedilip, göğsünden bıçaklandı

Kaynak: DHA
Sokakta darbedilip, göğsünden bıçaklandı

Adana'da Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada bir grup tarafından önce darbedilip, ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Adana Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan A., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerin ardından yığılan Hakan A., daha sonra göğsünden bıçaklandı.

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hakan A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Hakan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta darbedilip, göğsünden bıçaklandı

Sokakta darbedilip, göğsünden bıçaklandı

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