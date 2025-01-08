Sokakta kanlı hesaplaşma: Husumetlisini av tüfeği vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Suat Saka, Yusuf E. tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, jandarma şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güre Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf E., yolda husumetli olduğu Suat Saka'nın yanına yaklaşıp, yanındaki av tüfeğiyle tek el ateş etti.

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Saka, sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Acı içinde yere düşen Saka güçlükle yerden kalkıp sekerek uzaklaşırken, Yusuf E. kaçtı.

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O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suat Saka, olayın ardından kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma Yusuf E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın nedeni araştırılırken Yusuf E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sokakta kanlı hesaplaşma: Husumetlisini av tüfeği vurdu

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Sokakta kanlı hesaplaşma: Husumetlisini av tüfeği vurdu

Sokakta kanlı hesaplaşma: Husumetlisini av tüfeği vurdu

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