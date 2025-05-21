Sokakta karşılaştığı eski kocasını tabancayla vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokakta karşılaştığı eski kocasını tabancayla vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi E.N. karşı karşıya geldi. Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları, saniyeler içinde yaşananları anbean kaydetti.


Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.


Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

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