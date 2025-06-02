Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını bacağından vurdu

Kaynak: DHA
Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını bacağından vurdu

Bursa’da bir kişi sokakta gördüğü eski nişanlısını bacağından vurdu. Yaralı kadının yardımına çocuklarını almaya gelen veliler koştu.

Hakan M. ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hakan M.’nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.’ye cebinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü. Saldırının bir ilkokulunun önünde meydana geldiği, Asel Y.’nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen velilerin koştuğu da görüntülere yansıdı.

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İLK MÜDAHALEYİ KADINLAR YAPTI

Asel Y.’ye ilk müdahaleyi, çocuklarını almak için ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın Asel Y.’nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Asel Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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