Sokakta ölüm gelirse diye vasiyetini açıklayan Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı trafik canavarı aramızdan aldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sokakta ölüm gelirse diye vasiyetini açıklayan Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı trafik canavarı aramızdan aldı

Geçtiğimiz yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakıma alınan roman yazarı Prof. Dr. Özlem Kumrular, hayatını kaybetti.

‘Kösem Sultan – İktidar, hırs, entrika’, ‘Sultanın Mutfağı’, ‘Haremde Taht Kuranlar – Nurbanu ve Safiye Sultan’ gibi romanların yazarı Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular'dan acı haber geldi.

Kumrular, İsviçre’nin Zürih kentinde, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Prof. Dr. Kumrular yaşam savaşını kaybetti.

Doğan Kitap, Kumrular'ın vefatına ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir yaşam mücadelesi veren yazarımız Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kumrular’ın 2016 yılında sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu vasiyeti ortaya çıktı. Kumrular, “Bu aralar sokakta ölüm gelirse bütün kitaplarım Boğaziçi Üniversitesi’ne gitsin. Vasiyetimdir. Olduğunca tatlı rüyalar” ifadelerini kullanmıştı.

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ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

İstanbul’da 1974’te doğan Özlem Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı. XVI. yüzyıl Avrupa-Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerinde çalıştı.

Kumrular, “Kösem Sultan” ve “Haremde Taht Kuranlar – Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra “Muhteşem Süleyman”, “Zaman Treni” ve “Sultanın Mutfağı” gibi eserlere imza attı.

Yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunan Kumrular, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi.

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