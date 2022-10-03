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Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir otomobil, ara sokakta seyir halinde olduğu esnada karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Çarptıktan sonra otomobil sürücüsü geri manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılırken, sokak ortasında oyun oynayan çocukların kazadan saniyeler ile kurtulduğu ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:54
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Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu

Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
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Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de, geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında; içinde iki kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan dönüş yapacağı esnada karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü geriye manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü araçtan indiği esnada otomobil sürücüsü oradan uzaklaştı. Taksi sürücüsünün ve vatandaşların arkasından koştuğu otomobilin sürücüsü ara sokaklara girerek bir süre sonra gözden kayboldu.

OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR SANİYELERLE KURTULDU

Ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada saniyeler ile felaketten dönüldü. Sokak ortasında oynayan 4 çocuğun ise feci kazadan sadece saniyeler öncesinde olay yerinden ayrılmaları ise muhtemel bir felaketin önüne geçti.

O ANLAR KAMERADA

Kaza öncesi orada oynayan 4 çocuğun kazadan saniyelerle kurtulması ve 2 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 4 çocuğun sokak ortasında sohbet ettikleri ve kazadan saniyeler öncesinde ayrılarak olay yerinden uzaklaştıkları ardından ise kazanın meydana geldiği görülüyor.(AA)

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