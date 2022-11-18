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Sokakta mahalle maçı yapması gereken çocuk ekonomiden dert yandı

Küçük çocukların okula giderken yaptığı yol ve yemek harcamalarını hesaplamak zorunda kaldığı ve “Ekonomi kötü” açıklaması yaptığı bir dönem...

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:41
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Sokakta oyun oynaması gereken yaşta olan çocuk ekonomiden dert yandı

Sokakta mahalle maçı yapması gereken çocuk ekonomiden dert yandı
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Kendisine uzatılan mikrofona okul kantinindeki fiyatlardan dert yanarak başlayan küçük çocuk, “Evden yemek koyuyoruz, götürüyoruz. Okulda tost 25 lira. 3 tane sucuk 2 tane kaşar koyuyorlar tost diye veriyorlar. Döner olmuş 30 lira ayran olmuş 10 lira. Her gün 12 lira yol parası veriyorum bir de yemek ekleyince baya bir masraf etmiş oluyoruz." dedi.

Muhabirin "25 lira tost desen, 10 lira da ayran 35, 12 lira da öyle versen 47 lira yapıyor. Ailen verebiliyor mu?" sorusu üzerine küçük çocuk "Mecburen veriyorlar. Bazen de evden koyuyoruz. Evden koymak zorundayız her gün okuldan almak da olmuyor. Ekonomi kötü açıkçası." dedi.

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Tozanlı
18.11.2022 18:20
biz şu an 1950 lileri yaşıyoruz, adamlar bizi öyle bir uçurduki bir baktık 1950 lerdeki iktidarın enflasyonu olan % 65 günlerine gelmişiz .Marşhaal yardımı gelecek diye korkmaya başladım..vita y  
 
Uzmanlar lazım.
18.11.2022 18:17
Kendini yırtan değil, MİLLET için çalışanlar, konuşanlar lazım.  
 
Abbas
18.11.2022 17:51
Bu ülkede çocuklar bile ekonomist oldu, ama ekonomistlerin değeri sıfırlandı, pit pazarına düştü  
 
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