Sokakta mahalle maçı yapması gereken çocuk ekonomiden dert yandı

Kendisine uzatılan mikrofona okul kantinindeki fiyatlardan dert yanarak başlayan küçük çocuk, “Evden yemek koyuyoruz, götürüyoruz. Okulda tost 25 lira. 3 tane sucuk 2 tane kaşar koyuyorlar tost diye veriyorlar. Döner olmuş 30 lira ayran olmuş 10 lira. Her gün 12 lira yol parası veriyorum bir de yemek ekleyince baya bir masraf etmiş oluyoruz." dedi.

Muhabirin "25 lira tost desen, 10 lira da ayran 35, 12 lira da öyle versen 47 lira yapıyor. Ailen verebiliyor mu?" sorusu üzerine küçük çocuk "Mecburen veriyorlar. Bazen de evden koyuyoruz. Evden koymak zorundayız her gün okuldan almak da olmuyor. Ekonomi kötü açıkçası." dedi.