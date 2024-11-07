Sokakta saldırıya uğrayan müteahhit öldü

Olay, saat 15.00 sularında Atatürk Mahallesi, Yeniyol Caddesi üzerinde gerçekleşti. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhitlik yapan Recep Özdemir, kaldırımda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan tabancayla Özdemir'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna sevk edilirken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.